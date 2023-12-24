Üye Girişi
Haberler

TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Cardoso, Karimi, Morte, Thiam

Sarı kart: Dk. 40 Karimi (Mondihome Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Konyaspor Konya Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title