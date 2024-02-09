TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Konyasporlu futbolcular, pas çalışması ve çift kale maçla günü tamamladı. Yeni transfer Anderson Niangbo da takım ile ilk antrenmanına çıktı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Konyasporlu futbolcular, 3 grup halindeki pas çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.
Öte yandan yeni transfer Anderson Niangbo, takım ile ilk antrenmanına çıktı.
Yeşil beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.