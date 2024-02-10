TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazır
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışmalar yaptı. Yeni transfer Teenage Hadebe de takımla ilk antrenmanına çıktı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.
Öte yandan yeni transfer Teenage Hadebe, takım ile ilk antrenmanına çıktı.