Haberler

TÜMOSAN Konyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, 18 Ekim Cumartesi günü Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Recep Uçar ve oyuncular hedeflerini 3 puan olarak belirlediler.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor'un önemli transferler yaptığını belirten Uçar, "Oyuncu kalitesi yüksek olan ve oyun kalitesi de her maçta gelişen bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de milli maçlar arasından bu sürece kadar kesintisiz olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.

Uçar, arzu ettikleri skoru alarak milli maçların ardından yollarına moralli bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

"Maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Ertaş, yaklaşık 10 gün önce Ümit Milli Takım'ın kampına katıldığını, çok zorlu iki maç oynadıklarını ve tek hedeflerinin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında istemedikleri bir beraberlik aldıklarını dile getiren Deniz, "O maçtaki hatalarımızdan ders çıkarıp Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.