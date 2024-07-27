TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü 2 yıllık anlaşma ile transfer etti. Aygün, takımda 96 numaralı formayı terletecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
İmza töreninin Slovenya'da kamp yapılan otelde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Yavuz, takımımızda 96 numaralı formayı terletecek. Yavuz Aygün'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.