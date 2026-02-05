Haberler

Konyaspor'da teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile görüşme yapılacak

Güncelleme:
TÜMOSAN Konyaspor'un basın sözcüsü Cengiz Yönet, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut'un kente davet edildiğini açıkladı. Palut'un bu gece ya da yarın Konya'da olması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da basın sözcüzü Cengiz Yönet, teknik direktörlük konusunda görüşme için İlhan Palut'un kente davet edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "Kulübümüz TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Sayın Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
