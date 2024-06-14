TÜMOSAN Konyaspor, Hırvat stoper Josip Calusic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hırvat stoper Josip Calusic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan 1. Ligi takımlarından Backa Topola'da forma giyen 30 yaşındaki Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Calusic, takımımızda 15 numaralı formayı giyecek. Josip Calusic'e 'Hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.