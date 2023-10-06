TÜMOSAN Konyaspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 8 Ekim Pazar günü konuk olacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, fitness çalışması ile başladı.

Sahada ısınma ve pas oyunu ile devam eden idmanda futbolcular, savunma-hücum organizasyonu çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sonlandıracak.