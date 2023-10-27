TÜMOSAN Konyaspor, Hakan Keleş'i teknik direktör olarak atadı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı. Kulüp, Keleş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlıların X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Hakan Keleş'e Konyasporumuzda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Spor