Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı. Kulüp, Keleş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Hakan Keleş'i teknik direktör olarak atadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlıların X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Hakan Keleş'e Konyasporumuzda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.