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TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'yi 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Mert Bulut

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Dk. 90+2 Cebrail Karayel), Metehan Mert, Kahraman Demirtaş (Dk. 86 Moreno), Guilherme, Uğurcan Yazğılı (Dk. 98 Yasir Subaşı), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 98 Rak), Yunus Mallı, Muric (Dk. 63 Prip), Oliveira (Dk. 63 Cikalleshi)

Göztepe: Arda Özçimen, Fıratcan Üzüm (Dk. 81 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş (Dk. 91 Nielsen), Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Yunus Emre Gedik, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Heliton), Ahmed Ildız (Dk. 67 Tarkan Serbest), Celil Yüksel, Lundqvist (Dk. 46 Tijanic), Traore

Goller: Dk. 60 Heliton (Göztepe), Dk. 75 Oğulcan Ülgün, Dk. 105 Prip (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 55 Celil Yüksel, Dk. 58 Ümit Akdağ, Dk. 74 Yunus Emre Gedik (Göztepe), Dk. 64 Ahmet Oğuz, Dk. 108 Yasir Subaşı, Dk. 112 Moreno, Dk. 116 Metehan Mert (TÜMOSAN Konyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

60. dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic'in kullandığı kornerde Heliton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

75. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ köşesinden Prip'in altıpasa yerden ortasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

105. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Moreno'nun sol köşeden ceza sahasına yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

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