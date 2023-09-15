TÜMOSAN Konyaspor, Gökhan Töre ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 31 yaşındaki Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezona Adana Demirspor'da başlayan ve devre arasında MKE Ankaragücü'ne geçen Töre, 10 resmi maçta 2 gol atmıştı.