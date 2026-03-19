Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ardından

SÜPER Lig'in 27'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Natura Dünya Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Natura Dünya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Natura Dünya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kazanmak istedikleri bir maç olduğunu belirterek, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı, ama sonuç olarak 1-0 mağlup olduk. Bu sebepten dolayı çok üzgünüz. Ama 10 günde 3 maç oynamak, 2'si deplasmanda, 1'i Beşiktaş maçı ki, Beşiktaş maçının 75 dakikasını 10 kişi oynamak kolay bir şey değildi. Fiziksel olarak mücadele etmelerinden gayet memnunum. Bunu birinci ve ikinci maçta söyledim. Bugün de aynı şekilde bunu söyleyebilirim ki, Konyaspor'un bugünkü kadrosuna baktığımızda çok ofansif bir kadroya çıktılar. Arkada geçişleri çok bulabileceğimizi, rahat pozisyona girebileceğimizi planlamıştık. Yakaladık da bunu ilk yarıda ama çıkışlarımızda çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konya'nın hem taraftar, hem saha avantajına maruz kaldık. Duran toplardan gelen pozisyonlarla da hem golü buldular, hem de pozisyon buldular. Buradan belki bir puanla ayrılabilirdik. Ama dediğim gibi mağlup olduğumuz için üzgünüm. Şimdi önümüzde bir bayram var. Herkesin bayramını da buradan kutluyorum. Biz de bayramdan sonra Antalya'ya bir kamp geçireceğiz. Taktiksel anlamda eksiklerimizi biliyoruz. Bunları değerlendirip tekrardan döndüğümüzde daha iyi Gençlerbirliği izleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

İLHAN PALUT: DEĞERLİ BİR 3 PUAN ALDIK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, değerli bir 3 puan aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ligin kalan maç sayısı ve puan tablosu hepinizin malumu. Geçen haftaya dönecek olursak çok değerli bir galibiyet geldi. Tabii ki böyle bir galibiyetin vermiş olduğu avantajı hemen 5 gün sonra sahamızda negatif bir şekilde kullanmak bunun değerini aşağıya çekecekti. Bu bilinçle maça hazırlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her puan önemli, ama tabii ki iç sahada oynuyoruz. Kazanmaya aday olduğumuz bir maçtı. Genelde hücumsal denemeleri belki tam bazı periyotlarda istediğimiz kadar olmasa da gerçekleştiren takım bizdik. İlk yarı biraz yavaş oynadık açıkçası. Oyun yönünü çevirirken, topu genişe taşırken biraz da rakibin yerleşmesine müsaade edecek kadar yavaştık. Ceza sahasında pozisyonlar oluştu ama istediğimiz yoğunlukta değildi. İkinci yarının başlangıcından memnun değilim. Biraz aşağıda başladık. Ama son yarım saat gerçekten bir baskı oluştu. Rakip bir kontra atak takımı. Dönen topları çabuk kazanmaya başladık. Geri az koşmaya başladık. Üst üste ataklar, duran toplar ve pozisyonlarla rakibimizi zorladık ve en son bir korner golüyle de maçı kazandık. Çok memnun olmadığım periyotlar var. Ama son bölümdeki kazanma arzusu ve bunun yüklenmesi gerçekten takımım adına değerli. İki maçtır sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı için onlara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir takımız. Herkes ilk 11 başlayamıyor. Burada gerçekten mental olarak güçlü duruyorlar. Takıma katkı sağlıyorlar. Bugün de bu gerçekleşti ve çok değerli bir üç puan aldık.'

