TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı N'dao'nun attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçta dikkat çeken anlar arasında kaleci Deniz Ertaş'ın önemli bir kurtarışı ve N'dao'nun etkili şutu yer aldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, N'dao, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Umut Nayir

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Rodrigues, N'diaye, Bacuna, Kulasin, Kozlowski, Maxim, Boateng

Gol: Dk. 18 N'dao (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 24 Bacuna (Gaziantep FK), Dk. 34 Jevtovic, Dk. 38 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

10. dakikada köşe vuruşu sırasında oluşan karambolde topu önünde bulan N'diaye'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda, topu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

18. dakikada Konyaspor öne geçti. Orta sahada topu alan Adil Demirbağ'ın pasında topla buluşan N'dao'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

40. dakikada N'dao'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, top az farkla dışarıya gitti.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
