TÜMOSAN Konyaspor Erzurum kampını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Kamp süresince 15 antrenman ve 3 hazırlık maçı yapan yeşil-beyazlı ekip, 25 Temmuz'da Konya'da çalışmalara devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

İç Anadolu ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampının son gününde tek antrenman yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idmanda ısınma, koşu, ve taktik çalışması yaparak Erzurum'daki kamp programını tamamladı.

Kentten ayrılan Konyaspor, bu süre zarfında 15 antrenman yaparken, 3 de hazırlık maçı oynadı.

Hazırlık maçlarında Yılport Samsunspor'u 3-2 yenen Konyaspor; Corendon Alanyaspor'a 3-1 ve Azerbaycan takımlarından Sabail'e ise 2-0 mağlup oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından 25 Temmuz Salı günü hazırlıklarına Konya'da devam edecek.