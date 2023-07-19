Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde tek antrenman yaptı. Kampa katılan takımın kaptanı Ibrahim Sehic, bugünkü antrenmanda yer aldı. Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İç Anadolu ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde tek antrenman yaptı.

Dün Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuları ise ısınma-çabukluk ve topla yapılan çalışma ile başlayan antrenmanı; kondisyona dayalı 3'e 3 topla oyun ve çift kale maçla tamamladı.

Kampa katılan takımın kaptanı Ibrahim Sehic, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.