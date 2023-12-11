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TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Sivasspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'jie, Rodrigues

Gol: Dk. 15 N'jie (EMS Yapı Sivasspor )

Sarı kart: 45+1 Saiz (EMS Yapı Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada N'jie'nin ceza sahasına girerken attığı sert şutta, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

15. dakikada Sivasspor öne geçti. Saiz'in ortasında ceza sahasında topla buluşan N'jie'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

25. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor ve Sivassporlu futbolcular, "Filistin Halkının Yanında Zulmün Karşısındayız" yazılı pankart ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl dönümü'ne dikkat çekmek amacıyla "semazen" kıyafeti giydirilmiş çocuklarla sahaya çıktı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Ahmet Oğuz Konyaspor Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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