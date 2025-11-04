Haberler

TÜMOSAN Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollar Ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. 1 yıl 2 gündür takımın başında olan Uçar, Konyaspor'u bu sezon iç sahada gösterdiği kötü performans nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Kulüp, Uçar döneminde Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmiş olsa da sportif düşüş taraftarların tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, takımın başında 1 yıl 2 gün kaldı.

Daha önce Süper Lig'de Ümraniyespor ve Kayserispor'u çalıştıran Uçar, Konya ekibinde göreve geldiğinde takımı üst sıralara taşıma hedefiyle yola çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüp ile 1 Kasım 2024'te resmi sözleşmeye imza atan Uçar, Süper Lig'de 37 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 49 puan topladı.

Bu sezona iyi başlangıç yapan ancak daha sonra düşüşe geçen Uçar yönetiminde Konyaspor, 11 haftalık periyotta 14 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

Özellikle deplasmanlarda aldığı sonuçlarla dikkati çeken Konya ekibi, bu sezon 4 galibiyet 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle maç başına ortalama 1,27 puan istatistiği yakaladı.

Uçar yönetimindeki yeşil beyazlılar, lig ve kupada 45 maçta 74 gol atarken, kalesinde 60 gol gördü.

Kupada yarı final başarısı

Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir başarıya da imza attı.

Takım, uzun yıllar sonra yarı finale kadar yükselerek taraftarına büyük heyecan yaşattı ancak yarı finalde karşılaştığı Galatasaray'a 5-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

İç sahadaki son 3 maçtan mağlup ayrıldı

Konyaspor, Uçar'ın teknik direktörlüğünde ilk haftalarda iyi sonuçlara imza attıysa da ilerleyen haftalarda yaşanan puan kayıpları camiada moralleri bozdu.

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, özellikle iç sahadaki son 3 maçtan mağlup ayrıldı. Takımın iç sahada performansındaki düşüşü taraftarın da tepkisini çekti.

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon evindeki 6 maçta ise 4 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep FK ve Başakşehir'i iç sahada yenen Konyaspor ; Alanyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş ve Samsunspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

Son oynanan Samsunspor maçında tribünlerden yükselen "istifa" sesleri üzerine toplanan yönetim kurulunun aldığı kararla Uçar ile yollar ayrıldı.

Uçar, Konya'da 12 ay 2 gün görevde kalabildi.

TÜMOSAN Konyaspor Yönetim Kurulu ise teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
