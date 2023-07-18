TÜMOSAN Konyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı. Kulüp başkanı Fatih Özgökçen başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında karar alındı. Genel kurulun 1 Ağustos Salı günü toplanacağı belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararının alındığı bildirildi.
Olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Salı günü saat 19.00'da Selçuklu Belediye Kongre Merkezi'nde toplanacağı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 8 Ağustos Salı günü aynı saatte ve yerde gerçekleştirileceği belirtildi.