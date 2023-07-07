Üye Girişi
Haberler
TÜMOSAN Konyaspor'da Muhammet Demir Ameliyat Edildi

TÜMOSAN Konyaspor'da Muhammet Demir Ameliyat Edildi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da Muhammet Demir'in ameliyat edildiği bildirildi. Sol diz ön çapraz bağ kısmi yaralanması ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık sebebiyle operasyon geçiren oyuncunun yaklaşık altı ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da Muhammet Demir'in ameliyat edildiği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun 6 sahalardan uzak kalacağı kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammet Demir'in sol diz ön çapraz bağ kısmi yaralanması ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık sebebiyle, yapılan konservatif tedavi uygulamalarıyla istenilen klinik ve performans durumuna ulaşamaması nedeniyle, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisektomi yapılmasına karar verilmiş, başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı ay sonra sahalara dönmesi beklenmektedir."

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor

Muhammet Demir Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title