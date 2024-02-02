TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı için hazır
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası futbolcular, oyun ve taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, antrenmanı 8'e 4 oyun ve taktik çalışmasıyla bitirdi.