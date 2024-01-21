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TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Bitexen Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Prip, N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, Cikalleshi

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

Gol: Dk. 43 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

3. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan sert şutunda, top yandan auta gitti.

10. dakikada sol kanattan çizgiye inen Güray Vural'ın yerden ortasında kale önünde Safuri, topu auta gönderdi.

20. dakikada Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan etkili ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top, az farkla auta çıktı.

43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu N'Zonzi, ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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