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TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor Maçı 1-1 Berabere Bitti

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Bitexen Antalyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. N'Zonzi ve Buksa'nın attığı gollerle karşılaşma eşitlikle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Prip (Dk. 84 Cicaldau), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Moreno), Yunus Mallı (Dk. 79 Oliveira), Cikalleshi

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 82 Naldo), Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 87 Erdal Rakıp), Saric (Dk. 82 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90+3 Milosevic), Buksa (Dk. 87 Assombalonga)

Goller: Dk. 43 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 69 Buksa (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 53 Larsson, Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+5 Erdal Rakıp (Bitexen Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşması 1-1 bitti.

64. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un uzaktan sert şutu yandan auta gitti.

69. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında Buksa, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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