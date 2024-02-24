TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Maçta Uğurcan Yazğılı ve Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle Konyaspor galibiyete ulaştı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip (Dk. 46 Ethemi), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Adil Demirbağ), Ndao (Dk. 90+5 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 70 Doğukan Sinik), Massanga Matondo, Mehdi Boudjemaa (Dk. 60 Rui Pedro), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 60 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk. 70 Dadashov), Fernandes (Dk. 79 Strandberg), Halil Dervişoğlu
Sarı kartlar: Dk. 27 Kilama, Dk. 90+9 Erce Kardeşler, Rui Pedro (Atakaş Hatayspor ), Dk. 40 Damjanovic, Dk. 44 Ahmet Oğuz, Dk. 68 Oğulcan Ülgün, Dk. 76 Slowik, Dk. 90+9 Ethemi, Sambou (TÜMOSAN Konyaspor )
Goller: Dk. 51 Uğurcan Yazğılı, Dk. 55 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.
49. dakikada Cikalleshi'nin kaleyi gören sol cepheden sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
55. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ethemi'nin pasında Oğulcan Ülgün'ün dokuşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.
76. dakikada Doğukan Sinik'in uzaktan sert şutu az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.