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TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışma ile başladı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Konyaspor, antrenmanın ardından maçın oynanacağı Mersin'e hareket etti.