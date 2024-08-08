TÜMOSAN Konyaspor, Aleksic ve Boranijasevic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ile Nikola Boranijasevic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Aleksic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aleksic, "Konya'da olduğum için çok mutluyum. Kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu arada 5 sezon formasını giydiğim Başakşehir ailesine de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlıların 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı sağ bek oyuncusu Boranijasevic ise "Konyaspor, gerçekten büyük bir camia ve ateşli taraftarı var. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bir bütün olacağız ve güzel bir sezon geçireceğiz." görüşlerine yer verdi.

İki oyuncunun imza törenine katılan Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de oyuncuların takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Aleksic ve Nikola ile imza törenlerini gerçekleştirdik. İkisi de tecrübeli futbolcular. Aleksic'i geçtiğimiz sezonun devre arasında da almak için uğraşmıştık. Nasip bugüneymiş. İki futbolcumuz da geldikleri takımda şampiyonluk yaşamış isimler. Takımımızdan gidecek isimlere göre yeni transferlerimiz gerçekleşebilir. Futbol şube olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. İnşallah güzel bir sezonu geride bırakmak istiyoruz."