TÜMOSAN Konyaspor'a İsim ve Forma Sponsoru Oldu

TÜMOSAN Konya spor'a 2023-2024 sezonunda isim ve forma sponsoru oldu. Anlaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda gerçekleştirildi. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ile Konya spor Başkanı Fatih Özgökçen 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

"TÜMOSAN MARKASIYLA YARIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmza töreninde konuşan TÜMOSAN Konya spor Başkanı Fatih Özgökçen, "Konya spor için, Konya için oldukça önemli anlaşmalar. Kim ki şehrine özellikle Konya spor'a katkı sağlıyor ise başımızın üstünde yeri vardır. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren hep bunu söylüyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür. Konya'nın iki markası güçlerini birleştiriyor sloganıyla bir birlikteliği resmiyete dökmek üzere burada toplandık. TÜMOSAN firmasıyla isim sponsorluğu ve göğüs sponsorluğu noktasında anlaşmaya vardık. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere de imza atarız diye temenni ve niyazda bulunuyorum. Konya'nın bu iki lokomotif gücünün biliyorsunuz. Konya'nın en önemli markası diye adlandırıyoruz gerçekten de. Bugün baktığınız zaman ülke genelinde Konya isminin her dakika, her hafta, her gün telaffuz edildiği bir ismin sebebi Konya spor markası. Konya spor camiası kendine destek olanı kendisiyle beraber yol yürüyenin hiçbir zaman Unutmaz. Bunun örneklerini çok daha öncelerde yaşadık, yaşıyoruz ve inşallah TÜMOSAN markasıyla da yarışmaya devam edeceğiz. Alanında temayüz etmiş büyük bir firma iş birliği yapmak Konya spor'un marka gücünü inanıyorum ki çok daha ileriye de taşıyacaktır. Beraber dediğim gibi çok büyük başarılara da imza atacağımızdan en ufak bir şüphemiz. Bulunmamaktadır. TÜMOSAN firması, TÜMOSAN markası bize son derece önemli bir desteği şu anda atacağımız imzayla verecek. Biliyorsunuz özellikle sporda sponsorluklar son derece önemli. Biz bunu ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar çoğaltabilirsek, TÜMOSAN gibi markaların bize desteğini ne kadar çok artırabilirsek Konya spor şehri, Konya şehri iki buçuk milyonluk bir şehir. Konyaspor'un çok daha iyi yere getirecektir diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR'DAN ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"

TÜMOSAN Genel Müdürü Tosun ise iki büyük markanın bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Tosun şöyle konuştu:

"Bugün Konya'mız, Konyaspor'umuz ve TÜMOSAN şirketimiz arasında önemli bir iş birliğine başlıyoruz. TÜMOSAN Konya'yı kendine merkez edinmiş 1976 yılında kurulan bir şirket. Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız tarafından temeli atılmış. 1981'de ilk dizel motor üretimini gerçekleştirmiş. 1984 yılında üretimini gerçekleştirmiş. 1984'den özelleştirme kapsamı olan 2004 yılına kadar 9 bin adet traktör üreterek Türk tarımına hediye etmiş, ulaştırmış. TÜMOSAN'ı Türk boğası olarak adlandırıyorlar. Biz de şunu biliyoruz. Konyaspor'umuza da Anadolu kartalı deniyor. Türk boğasıyla Anadolu kartalının yapmış oldukları bu iş birliği, bu güç birliğini 2023- 2024 yılı sezonunda yeşil beyazlı takımımız için bir güç oluşturacağını düşünüyoruz. Konyaspor'umuz aynı zamanda Anadolu takımları ruhunu taşıyan hem Anadolu'nun hırçınlığını gösteren, hem de mütevazılığını gösteren bir takım. Bu anlamda bizim için TÜMOSAN'ın da Konyaspor'la iş birliği yapmasını biz TÜMOSAN Yönetim Kurulu, Albayrak ailesi olarak önemsiyoruz. Bu anlamda Konyaspor'a güç katmaktan Konyaspor'a destek vermekten mutluyuz. TÜMOSAN Konya'ya Konya'da yerleşik bir şirket. Genel merkezi İstanbul'da olsa da özellikle Konya tarımına, İç Anadolu tarımına Türkiye tarımına yönelik destekler veriyor. Konyaspor'a destek vermekten mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İnşallah Konyaspor'dan şampiyonluk bekliyoruz."