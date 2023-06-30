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Tuğrulhan Erdemir, 3. Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Tuğrulhan Erdemir, 3. Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında erkeklerde Tuğrulhan Erdemir, sakatlığı nedeniyle yarı final maçına çıkamadı ve bronz madalya elde etti. Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında yarı finaller yapıldı. Milli boksör Tuğrulhan, 71 kiloda yarı final maçına kaburgasındaki sakatlık nedeniyle çıkamadı. Milli sporcu, böylelikle bronz madalya kazandı.

NOWY Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında erkeklerde Tuğrulhan Erdemir, sakatlığı nedeniyle yarı final maçına çıkamadı ve bronz madalya elde etti.

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında yarı finaller yapıldı.

Milli boksör Tuğrulhan, 71 kiloda yarı final maçına kaburgasındaki sakatlık nedeniyle çıkamadı. Milli sporcu, böylelikle bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Tuğrulhan Erdemir Polonya Spor Haberler

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