Tuğrulhan Erdemir, 3. Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Spor Haberleri
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında erkeklerde Tuğrulhan Erdemir, sakatlığı nedeniyle yarı final maçına çıkamadı ve bronz madalya elde etti. Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında yarı finaller yapıldı. Milli boksör Tuğrulhan, 71 kiloda yarı final maçına kaburgasındaki sakatlık nedeniyle çıkamadı. Milli sporcu, böylelikle bronz madalya kazandı.
NOWY Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında erkeklerde Tuğrulhan Erdemir, sakatlığı nedeniyle yarı final maçına çıkamadı ve bronz madalya elde etti.
Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında yarı finaller yapıldı.
Milli boksör Tuğrulhan, 71 kiloda yarı final maçına kaburgasındaki sakatlık nedeniyle çıkamadı. Milli sporcu, böylelikle bronz madalya kazandı.