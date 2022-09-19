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Tuğhan Yıldız: "Hayaldi gerçek oldu"

Spor Haberleri

Tuğhan Yıldız: 'Hayaldi gerçek oldu'

Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğhan Yıldız, 6-0'lık galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Hayaldi gerçek oldu" dedi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğhan Yıldız, 6-0'lık galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Hayaldi gerçek oldu" dedi.

TFF 2. Lig'in 5. haftasında oynanan Sivas Belediyespor maçında 6-0'lık galibiyete uzanan Bursaspor'da genç futbolcuların morali yerine geldi. Timsah Park'ta oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında Berat Altındiş'in yerine oyuna dahil olan Tuğhan Yıldız ise maçtan sonra duygusal bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından oyunda olduğu bir anın fotoğrafını paylaşarak, "Hayaldi gerçek oldu" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım Bursaspor taraftarının beğenisini topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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