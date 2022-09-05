Tuğbey Akgün Göztepe'de
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Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor altyapısından yetişen genç oyuncu, Bursaspor ve U23 Milli Takımı'nın formasını giydi.
Tuğbay Akgün, geçen sezon Bursaspor formasıyla 21 lig maçında yer alırken, 1 de asist yaptı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor