Tuğbey Akgün: "Bursaspor'dan maalesef ayrılıyorum" - Haberler

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Tuğbey Akgün: "Bursaspor'dan maalesef ayrılıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tuğbey Akgün: 'Bursaspor'dan maalesef ayrılıyorum'

Sözleşmeni tek taraflı feshederek Bursaspor'dan ayrılan Tuğbey Akgün, veda mesajı yayımladı.

Sözleşmeni tek taraflı feshederek Bursaspor'dan ayrılan Tuğbey Akgün, veda mesajı yayımladı. Genç futbolcu, "Büyük hayallerle sırtıma geçirdiği Bursaspor formasından maalesef ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'la olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Tuğbey Akgün, veda mesajı yayımladı. Genç futbolcu şunları söyledi:

"Büyük Bursaspor camiası. Büyük hayallerle sırtıma geçirdiği Bursaspor formasından maalesef ayrılıyorum. Profesyonel hayatın beraberinde getirdiği şartlar nedeniyle hayalini kurduğum formayı yeteri kadar giyememiş olmamdan ve Bursaspor camiasının bir ferdi olarak bu hayallere ulaşamamış olmaktan dolayı çok üzgünüm. Fakat aynı zamanda futbolun en iyi öğrenebileceği yerlerin başında gelen Bursaspor'da öğrendiğim tüm değerlerin kariyerim boyunca yoluma ışık tutacağından da eminim. İlk günden bu yana yanımda olan büyük Bursaspor taraftarına, gelişimimde büyük katkısı olan hocalarıma, kulübümüzün değerli personeline, takım arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Her zaman kalbimde olacaksınız. Sevgi ve saygılarımla." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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