TÜFAD Trabzon Şubesi Başkan Adayı Ümit Sağır, TSYD Trabzon Şubesi'ni Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Antrenörü Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi'nin gerçekleştireceği olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ümit Sağır ve listesindeki isimler, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Sağır, ziyarette yaptığı konuşmada, iyi bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, "Trabzon futbolunun potansiyeline inanıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte değiştireceğiz. Hep birlikte Trabzon futbolunu hak ettiği yere taşıyacağız. Bu seçimde değerli üyelerimizin desteğiyle Trabzon futbolunda yeni bir dönemi başlatacağız." dedi.

Herkesten destek beklediklerini ifade eden Sağır, yenilikçi projelerle Trabzon futbolunda devrim yapmak istediklerini de anlatarak, şunları kaydetti:

"Trabzon futbolunu daha ileriye taşımak, genç yeteneklere daha iyi imkanlar sunmak ve yeni projelerle geleceğe güçlü adımlarla yürümek için bu yola çıktık. Türkiye'de ilk kez uygulanacak, 'Dijital Altyapı Gelişim Programı' ile genç yeteneklerimizin gelişimini dijital platformlar üzerinden takip edeceğiz. Eğitim videoları, antrenman programları ve performans analizleri artık parmakların ucunda. Futbol okulları ile akademik eğitim kurumları arasında kuracağımız işbirlikleri ile gençlerimize hem futbol hem de akademik başarı sağlama imkanı sunacağız. Yetenekli gençlerimiz, futbol kariyerlerinin yanı sıra güçlü bir akademik temel ile de desteklenecek. 'e-Spor ve Futbol Entegrasyon Programı' ile gençlerimizi hem sahada hem de dijital arenada destekleyeceğiz. e-Spor takımları kurarak gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini futbola yönlendireceğiz."

Sağır, futbolun toplumsal faydasını arttırmak için "Futbol ile Sosyal Dönüşüm" projelerini hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Dezavantajlı bölgelerde futbol sahaları inşa ederek, gençlerimize spor yapma imkanı sunacağız. Trabzon futbolunda çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için yeşil enerji projeleri ve çevre dostu tesisler kuracağız. Enerji verimliliği ve çevre bilinci ile geleceğe temiz bir miras bırakacağız. Antrenörlerimizin çok büyük sorunları var. O sorunları temeline inerek çözeceğiz. Çalışma alanlarının modernizasyon konusunda da takip ettiğimiz sonular var. Bunların düzeltilmesi için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.