TÜFAD Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Ahmet Yıldız oldu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Ahmet Yıldız oldu.

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi'nde başkan değişikliği oldu. Uzun yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Osman Yozgat, son gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görevi bıraktığını açıkladı. Yönetim Kurulu toplantısına katılan üyeler, aralarında yaptığı görüşme sonrasında yeni başkan olarak Ahmet Yıldız isminde karar kıldı.

Uzun yıllar başkan Osman Yozgat'ın yardımcılığını yapan Ahmet Yıldız, önümüzdeki süreçte genel kurula kadar başkanlık görevini gerçekleştirecek. - KAYSERİ