TÜFAD Kayseri Şubesi Dörtlü 19 Mayıs Futbol Turnuvası düzenledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Dörtlü 19 Mayıs Futbol Turnuvası oldukça renkli görüntülere sahne olurken, turnuva öncesi ve sonrası yaşanan coşku dikkat çekti.

TÜFAD Kayseri Eğitim Tesisleri'nde yer alan çim sahada TÜFAD, Milli EğitimMüdürlüğü, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Kapalı Kale Taraftar Grubu'nun katılımı ile oynanan maçlar büyük heyecana sahne oldu. Turnuvanın açılış vuruşunu Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse yaptı. Oynanan ilk maçlarda TÜFAD takımı Kayseri GazetecilerCemiyetini 8-6, Milli Eğitim ise Kapalı Kale Taraftar Grubu'nu 5-2 mağlup ederek finale yükseldiler. Kapalı Kale ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı. Bu maçı Kapalı Kale 5-2 kazanarak üçüncü oldu. Final maçında TÜFAD güçlü rakibi Milli Eğitim Müdürlüğü'nü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Maçlar sonunda katılımcı 4 takıma da kupaları verildi. Kupa töreni sonrasında takımlar dev Türk Bayrağı ile toplu fotoğraf çektirdi. TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, turnuva sonrasında yaptığı açıklamada; "Dört takımın katılımı ile 19 Mayıs FutbolTurnuvası düzenledik. Katılımcı takımlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir bayramda böyle bir turnuva yapmaktan dolayı son derece mutluyuz" dedi. - KAYSERİ