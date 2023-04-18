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TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni için oylama süreci başladı

TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni için oylama süreci başladı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni için oylama süreci başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)- Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni için oylama süreci başladı.

TSYD'den yapılan açıklamada, derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan linkten gerçekleştirilecek oylamanın, 30 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Yılın Milli Takımı, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Erkek Sporcusu ve Yılın Antrenörü kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Petrol Ofisi Gençlik Türkiye Spor Spor Haberler

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