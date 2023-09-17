TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Çukurova Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası tamamlandı. Çukurova Belediyespor şampiyon oldu.