TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün maçları tamamlandı

Çukurova Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün maçları yapıldı. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Karayolları'nı 3-0 mağlup ederken, Çukurova Belediyespor da PTT'yi 3-0 yendi. Turnuva yarın sona erecek.