Çukurova Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi birlikteliği ile düzenlenen TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası başlıyor.

Bugün başlayacak olan 'Voleybol Şöleni' 16.00'da Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile PTT SK arasında oynanacak olan ile karşılaşma ile başlayacak. Günün ikinci maçı ise Çukurova Belediyesi SK ile Karayolları SK arasında oynanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan turnuvada bütün maçlar ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Çukurova Belediyesi ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, voleybol şöleni ile ilgili "Geleneksel hale getirmek isteğimiz turnuva start alıyor. Tüm Adanalıları 3 gün sürecek olan voleybol şölenine davet ediyoruz. Temsilcimiz Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve davetimizi kabul ederek turnuvaya katılan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Karayolları SK ve PTT SK kulüplerine de teşekkür ediyoruz. Lig öncesi oynanacak olan bu karşılaşmalarda bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Engin Kanber: "Tüm Adanalıları davet ediyoruz"

TSYD Başkan Vekili Engin Kanber ise "20 yıldır düzenlenmeyen TSYD Turnuvası Soner başkanın desteğiyle tekrar canlandı. 20 yıl sonra yaşanacak olan bu heyecan Adana için de güzel bir şölen olacak. Tüm Adanalıları maçlara davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası'nın maç programı şu şekilde:

15 Eylül Cuma

16.00 Muratpaşa Belediyesi Sigortashop - PTT SK

18.00 Çukurova Belediyesi SK - Karayolları SK

16 Eylül Cumartesi

13.30 Karayolları SK - Muratpaşa Belediyesi Sigortashop

16.00 Çukurova Belediyesi SK - PTT SK

17 Eylül Pazar

13.00 PTT SK - Karayolları SK

15.00 Çukurova Belediyesi SK - Muratpaşa Belediyesi Sigortashop - İSTANBUL