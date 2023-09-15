TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası Başladı
Çukurova Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası başladı. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımların yer aldığı turnuvanın ilk maçında PTT, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti. Çukurova Belediyespor ise Karayolları'nı 3-0'la geçti.
Çukurova Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası başladı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT, Çukurova Belediyespor ve Karayolları'nın katıldığı dörtlü turnuvanın ilk maçı ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.
Günün ilk maçında PTT, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 25-18, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Turnuvanın ikinci maçında ise Çukurova Belediyespor, Karayolları'nı 25-21, 25-13 ve 25-14'lik setler sonunda 3-0'la geçti.
Organizasyona katılan takımın kaptanlarına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile TSYD Adana Şube Başkan Vekili Engin Kanber tarafından çiçek takdim edildi.
Turnuvada yarın saat 13.30'da Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ve saat 16.00'da Çukurova Belediyespor-PTT karşılaşmaları oynanacak.