TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası Başladı

Çukurova Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası başladı. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımların yer aldığı turnuvanın ilk maçında PTT, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti. Çukurova Belediyespor ise Karayolları'nı 3-0'la geçti.