TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek olan 9. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, Efeler Ligi ekiplerini bir araya getirecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek voleybol turnuvası; Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'u yeni sezon öncesi en önemli provada karşı karşıya getirecek. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki 9'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde yarın saat 14.00'te Arkas Spor-Cizre Belediyespor, saat 16.30'da ise Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçları oynanacak. Geleneksel organizasyonda 5 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Arkas Spor-Alanya Belediyespor, 16.30'da Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor, 6 Ekim Cuma günü ise 14.00'te Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor, 16.30'da Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor maçları yapılacak.