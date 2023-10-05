TSYD İzmir Şubesi Voleybol Turnuvası İkinci Gününde Heyecan Devam Ediyor
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci gününde Alanya Belediyespor, Arkas Spor'u 3-2 yenerek büyük bir geri dönüşe imza attı. Cizre Belediyespor ise Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Turnuva yarın Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla sona erecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci gününde 2 karşılaşma oynandı.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılımıyla düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Alanya Belediyespor, setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Cizre Belediyespor da Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Turnuva yarın saat 14.00'de Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor ve saat 16.30'daki Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.