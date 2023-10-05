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TSYD İzmir Şubesi Voleybol Turnuvası İkinci Gününde Heyecan Devam Ediyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci gününde Alanya Belediyespor, Arkas Spor'u 3-2 yenerek büyük bir geri dönüşe imza attı. Cizre Belediyespor ise Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Turnuva yarın Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla sona erecek.