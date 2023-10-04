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TSYD İzmir Şubesi Voleybol Turnuvası Başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, Arkas Spor ve Cizre Belediyespor ile Alanya Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor arasındaki karşılaşmalarla başladı.