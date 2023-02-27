TSYD'den 'Omuz Omuza' kampanyasına 120 bin TL

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), spor camiası tarafından deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla 1 Mart Çarşamba günü başlatılacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına 120 bin TL bağışlanacağını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), spor camiası tarafından deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla 1 Mart Çarşamba günü başlatılacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına 120 bin TL bağışlanacağını açıkladı.

TSYD Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği 'Omuz Omuza' kampanyasına 120 bin TL bağışlayacağını duyurdu.

Konteyner için kullanılacak paranın 100 bin TL'si TSYD tarafından karşılanacakken, 20 bin TL'sinin de geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarına akredite olan basın mensupları tarafından toplandığı belirtildi. - İSTANBUL