Üye Girişi
Haberi Paylaş

TSYD'den, deprem bölgesine destek devam ediyor

Spor Haberleri

TSYD'den, deprem bölgesine destek devam ediyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), depremzede vatandaşlar için yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), depremzede vatandaşlar için yardım çalışmalarına devam ediyor. TSYD üyeleri tarafından hazırlanan gerekli malzemeler, afet bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında spor camiasından da bölgeye destekler sürüyor. TSYD de afetzedeler için bölgeye ihtiyaç ürünlerini göndermeye devam ediyor. Üyeler tarafından hazırlanan kıyafet, battaniye, powerbank, ayakkabı gibi malzemeler, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karagöl, dernek olarak felaketin acısını biraz da olsa dindirmek için bölgeye yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Üyelerimiz sağ duyulu insanlar, gazeteci dostlarımız olarak bir kamyon malzeme topladık. Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyacı olan malzemeler mevcut. Aracı bugün akşam yola çıkarıyoruz, yarın sabah Hatay'a varmış olacak. Bundan sonra yardımlarımız devam edecek. İnşallah, biz de Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Türkiye Deprem Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title