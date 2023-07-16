TSYD Antalya Şubesi 11. Yılını Kutladı
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, kuruluşunun 11. yıl dönümünü üyeleriyle birlikte kutladı. Dernek başkanı Şifa Çiçek, organizasyona katılan üyelere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi arasında iyi bir çalışma olduğunu belirten Çiçek, Antalya'da sporun gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise gazetecilerin demokrasinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, kuruluşunun 11. yıl dönümünü üyeleriyle birlikte kutladı.
Zeytin Park'ta düzenlenen organizasyonda konuşan dernek başkanı Şifa Çiçek, anlamlı günde organizasyona katılım sağlayan üyelere teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin artık geleneksel hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesinin iç içe iyi bir çalışma içerisinde olduğunu Başkan Şifa Çiçek, "Antalya'da sporun gelişmesi adına çalışmalarımız kol kola devam ediyor." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da kendisine yapılan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade ederken, gazetecilerin demokrasinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.