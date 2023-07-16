TSYD Antalya Şubesi 11. Yılını Kutladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, kuruluşunun 11. yıl dönümünü üyeleriyle birlikte kutladı. Dernek başkanı Şifa Çiçek, organizasyona katılan üyelere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi arasında iyi bir çalışma olduğunu belirten Çiçek, Antalya'da sporun gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise gazetecilerin demokrasinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.