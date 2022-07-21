TSYD Ankara Kupası 30 Temmuz'da oynanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TSYD Ankara Kupası 30 Temmuz'da oynanacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
TSYD Ankara Kupası 30 Temmuz'da oynanacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 55. kez sahibini bulacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 55. kez sahibini bulacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan "TSYD Ankara Kupası" bu yıl "TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" adıyla düzenlenecek. Karşılaşma 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.

Geçen yıl ilgiyle takip edilen tarihi turnuva bu yıl da Ankaralı taraftarlara sezon öncesi takımlarını izleme şansı verecek.

İsim sponsorluğunu Kutay Menajerlik firmasının yapacağı TSYD Ankara Şubesi Kupası biletleri gelecek hafta satışa sunulacak.

Süper Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü ile 100. yılına hazırlanan Gençlerbirliği, TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı kazanarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor

MKE Ankaragücü Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title