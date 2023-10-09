TSYD Ankara Kupası 15 Ekim'de Oynanacak

TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın 56. maçında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç, 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak. Biletler ise bugünden itibaren satışa sunuldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın 15 Ekim'de oynanacağı bildirildi

Yapılan açıklamaya göre, TSYD Ankara Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ankara Kupası'nın 56'cısında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda, 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak. VIP tribün biletlerinin 250, diğer biletlerin ise 100 liradan satışa sunulduğu maçı, kadın ve 12 yaşa kadar olan çocuklar ücretsiz izleyebilecek.