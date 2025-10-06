Haberler

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, Voleybolseverleri Buluşturuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetin 102. yılı onuruna düzenlenen TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, 9-10 Ekim tarihlerinde Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak. Fenerbahçe, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları mücadele edecek.

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyetin 102. yaşı onuruna Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin voleybol kulüpleri, Ankara'da buluşuyor. Fenerbahçe, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin medya sponsorluğunu yaptığı turnuvada kozlarını paylaşacak.

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyetin 102. yaşı onuruna düzenlenecek. 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak kupaya, Başkent Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. İlk gün kazanan takımlar, ikinci gün finalde karşı karşıya gelecek.

Kaybeden ekipler ise üçüncülük maçında mücadele edecek. Cuma günü oynanacak 3-4 ve final maçları, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Ankara'daki voleybol şölenini izlemek isteyen sporseverler, 'biletinial' uygulamasından biletini alabilecek. 100 liradan satışa çıkan biletler, gün içerisindeki 2 maçı da kapsayacak.

Kupanın programına göre, 9 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da Halkbank ile Ziraat Bankkart, saat 18.30'da ise Fenerbahçe ile Spor Toto karşılaşacak.

Ayrıca 10 Ekim Cuma günü saat 14.00'te üçüncülük maçı, saat 16.30'da ise final mücadelesi oynanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.