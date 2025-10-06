TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, Voleybolseverleri Buluşturuyor

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyetin 102. yaşı onuruna Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin voleybol kulüpleri, Ankara'da buluşuyor. Fenerbahçe, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin medya sponsorluğunu yaptığı turnuvada kozlarını paylaşacak.

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyetin 102. yaşı onuruna düzenlenecek. 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak kupaya, Başkent Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. İlk gün kazanan takımlar, ikinci gün finalde karşı karşıya gelecek.

Kaybeden ekipler ise üçüncülük maçında mücadele edecek. Cuma günü oynanacak 3-4 ve final maçları, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Ankara'daki voleybol şölenini izlemek isteyen sporseverler, 'biletinial' uygulamasından biletini alabilecek. 100 liradan satışa çıkan biletler, gün içerisindeki 2 maçı da kapsayacak.

Kupanın programına göre, 9 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da Halkbank ile Ziraat Bankkart, saat 18.30'da ise Fenerbahçe ile Spor Toto karşılaşacak.

Ayrıca 10 Ekim Cuma günü saat 14.00'te üçüncülük maçı, saat 16.30'da ise final mücadelesi oynanacak. - ANKARA