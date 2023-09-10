TSYD Adana Şubesinde Olağanüstü Genel Kurul İçin Başkan Adayı Açıklandı

TSYD Adana Şubesi başkan adayı Engin Kanber, yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul için adaylığını açıkladı. Kanber, birleştirici ve tüm üyeleri kucaklayan çizgisiyle güzel işlere imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesinin yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu için Engin Kanber, başkan adayı olduğunu açıkladı.

TSYD Adana Şubesi Başkan Adayı Engin Kanber, "Derneğimizin başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Kıymetli üyelerimizin de destekleri ile bayrağı daha yukarı taşıyacağımıza eminiz. Birleştirici ve tüm üyelerimizi kucaklayan çizgimiz ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Genel kurulumuz şimdiden Derneğimize hayırlı olsun" dedi.

TSYD Adana Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu, 24 Eylül Pazar günü saat 11.00'de, TSYD Nihat Geven Tesislerinde, çoğunluk sağlanamazsa 1 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacak. - ADANA