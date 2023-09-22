Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin Olağanüstü Genel Kurulu Pazar günü dernek binasında gerçekleştirilecek. TSYD başkanlığı için tek aday olan Engin Kanber, 'TSYD'nin bayrağını daha yukarılara taşımak için yönetimimizle birlikte çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Başkan Adayı Engin Kanber, "Üyelerimizle birlikte çok iyi işlere imza atacağız" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin Olağanüstü Genel Kurulu Pazar günü dernek binasında gerçekleştirilecek. TSYD başkanlığı için tek aday olan Engin Kanber, "TSYD'nin bayrağını daha yukarılara taşımak için yönetimimizle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kanber, "Bu genel kurulda çoğunluk sağlayacağımıza inanıyorum. Değerli üyelerimizin de destekleri ile TSYD bayrağını daha yukarı taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birleştirici ve tüm üyelerimizi kucaklayan çizgimiz ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bir önceki TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer'in istifası üzerine alınan olağanüstü genel kurul ile ilgili son hazırlıklar sürerken, 24 Eylül 2023 tarihinde TSYD Nihat Gecen Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılacak kongre ile yeni başkan belli olacak. - ADANA