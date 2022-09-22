Tsunoda 2023'te de AlphaTauri F1 Takımı'nda yarışacak Spor Haberleri Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Japon pilotu Yuki Tsunoda'nın sözleşmesini bir yıl uzattı. Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Japon pilotu Yuki Tsunoda'nın sözleşmesini bir yıl uzattı. Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2021'den bu yana AlphaTauri adına yarışan 22 yaşındaki sürücü, gelecek yıl da kadroda yer alacak. F1'deki ilk sezonunu 32 puanla 14. sırada tamamlayan Tsunoda, bu yıl 11 puanla 16. sırada bulunuyor. 2020 Formula 2 Şampiyonası'nın 3'üncüsü Tsunoda, F1 yarışlarındaki en iyi derecesi olan 4'üncülüğü 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde elde etmişti. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Formula 1 Japon Spor Haberler

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